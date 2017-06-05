菲罹難者骨灰返台　接機家屬哭斷腸

赴菲辦理後事的家屬抱著骨灰，在法師的引領下，緩步的走出登機門。（陳麒全攝）

當走入入境大廳時，在外頭等待已久的賴姓堂兄妹家中長輩們，看到骨灰罈時，更是上前哭成一團喊著「我的寶貝啊！」讓一旁的人也感到鼻酸。（陳麒全攝）

菲律賓「馬尼拉雲頂世界」賭場2日凌晨遭人持槍縱火攻擊，造成38人死亡慘劇，其中包括4名台灣人在內，菲國警方4日公布槍手身分，說明他曾是菲國公務員，因嗜賭背了滿身賭債。儘管激進組織「伊斯蘭國」(Islamic State，IS)宣稱犯案，但菲國警方強調，槍手獨力犯案，並非恐怖份子，「我們一直都這樣講」。菲國總統杜特蒂3日深夜赴靈堂弔唁遇害死者，對台灣死者家屬承諾會全力協助，四名罹難者的骨灰，也在5日下午由家屬帶回台灣。

4名台籍罹難者包括一對遊客洪姓夫婦和一對在賭場工作的賴姓堂兄妹。杜特蒂3日深夜率官員前往殯儀館弔唁死者並慰問家屬。中央社報導，杜特蒂在靈堂對台灣死者家屬表示「非常遺憾跟抱歉」，承諾官員會盡快協助家屬在48小時內辦完相關手續，讓家屬帶著至親返台，家屬也在菲律賓政府與駐外單位的協助下，將罹難者的骨灰與遺物領回，並搭乘長榮班機於5日下午抵台。

赴菲辦理後事的家屬抱著骨灰，在法師的引領下，緩步的走出登機門，洪姓夫婦的子女在遇到關口時，還不忘輕聲提醒說著「爸爸過門囉，媽媽過門囉」，移民官也在死者護照上蓋上章戳，場面哀戚。當走入入境大廳時，在外頭等待已久的賴姓堂兄妹家中長輩們，看到骨灰罈時，更是上前哭成一團喊著「我的寶貝啊！」讓一旁的人也感到鼻酸。

死者家屬私下表示，非常感謝菲律賓總統杜特蒂的幫忙，不僅花了一個多小時跟家屬溝通，還下令全力協助家屬辦理後事，如果不是杜特蒂的幫忙，今天還沒辦法回台灣，真的非常感謝。

(中時)