手工藝結合鳳梨酥，俄羅斯媳婦讓伴手禮更質感

俄羅斯媳湯雅教導萬巒鄉赤山社區居民，以琉璃珠結合鋁線製作成鳳梨手工藝品，讓鳳梨酥禮盒質感提升不少，成為最佳伴手禮。（潘建志攝）

俄羅斯媳湯雅教導萬巒鄉赤山社區居民，以琉璃珠結合鋁線製作成鳳梨手工藝品，讓鳳梨酥禮盒質感提升不少，成為最佳伴手禮。（潘建志攝）

俄羅斯媳湯雅教導萬巒鄉赤山社區居民，以琉璃珠結合鋁線製作成鳳梨手工藝品。（潘建志翻攝）

遠從俄羅斯嫁到屏東的湯雅，從小學習藝術，是金屬線纏繞藝術的高手。她將排灣族的琉璃珠結合鋁線，製作成鳳梨手工藝品，並教導萬巒鄉赤山社區居民，推銷社區手工鳳梨酥。搭配手工藝品後鳳梨酥禮盒頓時質感提升不少，成為最佳伴手禮。

縣府文化處舉辦新住民社造培力及文化推廣計畫，邀請屏東新住民朋友到各鄉鎮授課，讓更多鄉親認識不同文化。湯雅嫁到台灣已10多年，也應邀參加，向屏東鄉親介紹寒冷的俄羅斯文化，及鋁線文創藝品製作。

湯雅擁有藝術與兒童心理專長，在台灣開設兒童繪畫創作工作室，因專精俄羅斯金屬線纏繞藝術，常會製作首飾藝術品到異國市集販買。她到屏東後對排灣族的琉璃珠非常著迷，時常到三地門欣賞購買，並融入藝術創作中。

這次課程其中一站在赤山社區，發展協會理事長潘嘉明說，鳳梨是赤山最大宗的作物，居民也多從事鳳梨相關產業，為了增加鳳梨附加價值，去年農村再生課程請老師來教居民製作鳳梨酥。純手工的鳳梨酥不加防腐劑，因此只接受預訂。

湯雅教導居民以琉璃珠和鋁線，製作精美的鳳梨手工藝品，掛在鳳梨酥外盒，成為極具特色的伴手禮，非常吸睛。純手工鳳梨酥6顆裝200元，手工藝品另計，充滿屏東在地風味及特色。

(中時)