談黃國昌濕身勘災 柯文哲：我勘災不會通知媒體

柯文哲今市議會接受總質詢。（圖/劉宗龍攝）

全台近來慘遭暴雨襲擊，各地皆紛紛傳出災情；而時代力量立委黃國昌日前於臉書PO出一張，到選區的「濕身勘災」照，被質疑做秀成份很大，引起各界熱議。今（5）日台北市議會總質詢，台北市長柯文哲談及此次暴雨釀災時，指出勘災有很多方式，像黃國昌那樣，就有點過猶不及，並稱若自己勘災不會去通知媒體。

今柯文哲赴市議會接受質詢，市議員王欣儀首先問及他，對於總統蔡英文被外界質疑神隱的看法如何？柯則回應，「我不是上call-in節目，不需要回答。」隨後又表示，不要害他，不要挑撥離間。

此外，柯文哲也認為，其實勘災有很多方式，像黃國昌那樣，就有點過猶不及，去也不是，不去也不是；並指出，若他去勘災，不會通知媒體，去了就趕快走，不要勞師動眾。

(中時電子報)