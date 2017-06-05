被控偷拍性愛片不起訴 李正皓：惡意爆料
國民黨青年團前執行長李正皓被前同事、暱稱「方丈」的郭豐碩爆料，指他偷拍與前女友的性愛影片。台北地檢署傳訊李的前女友出庭，該女證稱曾收到李傳來的偷拍影片，但無意提告，全案處分不起訴。李正皓隨即在臉書聲明，沒有偷拍也沒傳影片給前女友，「女方說有偷拍」只是方丈惡意爆料的內容，並非事實。
據了解，郭豐碩並未提出李正皓的偷拍影片，且妨害祕密屬告訴乃論之罪。李的前女友僅承認有影片，但不願提告，也未提出影片，檢察官無從認定是否真有偷拍一事。
李正皓今日透過臉書表示，部分媒體指稱「女方說有偷拍」其實就是去年方丈惡意爆料的內容，那並不是事實，這是經過法院跟檢查官雙重認證的，不是我自稱的。
李正皓說，若有偷拍、侵佔公款上酒店，為何檢察官不起訴？為何民事法院判我勝訴，方丈要為他的亂爆料賠錢？原來檢方不起訴，法院判勝訴，最後都可以被寫成真的有偷拍女生，「看到這種新聞我也是醉了。」
李正皓去年向郭豐碩求償獲勝訴，法院判決郭應賠償5萬元。李今天表示，6/13上午民事二審要宣判了，因為求償金額沒有超過100萬，所以二審就會定讞，「我仍然有信心我會獲勝，而我也會到場聆聽宣判，歡迎媒體可以來採訪發問，我願意接受所有檢驗！」
(中時)
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