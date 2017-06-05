台灣紫斑蝶生態保育協會 獲國家環境教育獎
「台灣紫斑蝶生態保育協會」發現台灣紫斑蝶季節遷移蝶道，更參與國家地理頻道拍攝《蝴蝶密碼》節目，保護台灣紫斑蝶生態永續有功，5日榮獲環保署第5屆國家環境教育獎特優及獎金100萬元。
「一個蝶谷的消失，代表一處自然生態的失衡！」台灣紫斑蝶生態保育協會表示，紫斑蝶在台灣隨處可見，卻沒人知道確切數量，紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶並列世界兩大越冬型蝶種，但令人遺憾的是，近年來，至少已有10餘處的紫蝶幽谷消失不見，對台灣自然生態造成危機。
台灣紫斑蝶生態保育協會今天在國家環境教育獎榮獲「團體組」特優獎，該協會期盼藉由他們的努力，讓更多民眾認識紫斑蝶，讓其生態永續。
環保局長白智榮表示，台灣紫斑蝶生態保育協會調查紫斑蝶季節遷移蝶道，參與國家地理頻道拍攝《蝴蝶密碼》，介紹紫斑蝶之美，協會志工本著對紫斑蝶生態保育的熱情，傳遞生態保育的理念。
環保局特別聘請台中教育大學教授白子易協助輔導該保育協會，經歷多次討論及輔導，終獲評審肯定，獲得「團體組
」特優殊榮及獎金100萬元，鼓勵大家一起來守護台灣的紫色寶藏「紫斑蝶」。
(中時)
關鍵字：紫斑蝶
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。