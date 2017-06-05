台灣紫斑蝶生態保育協會 獲國家環境教育獎

台灣紫斑蝶生態保育協會發現遷移蝶道，參與國家地理頻道拍攝《蝴蝶密碼》，5日榮獲國家環境教育獎特優。（圖／台灣紫斑蝶生態保育協會提供）

「台灣紫斑蝶生態保育協會」發現台灣紫斑蝶季節遷移蝶道，更參與國家地理頻道拍攝《蝴蝶密碼》節目，保護台灣紫斑蝶生態永續有功，5日榮獲環保署第5屆國家環境教育獎特優及獎金100萬元。

「一個蝶谷的消失，代表一處自然生態的失衡！」台灣紫斑蝶生態保育協會表示，紫斑蝶在台灣隨處可見，卻沒人知道確切數量，紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶並列世界兩大越冬型蝶種，但令人遺憾的是，近年來，至少已有10餘處的紫蝶幽谷消失不見，對台灣自然生態造成危機。

台灣紫斑蝶生態保育協會今天在國家環境教育獎榮獲「團體組」特優獎，該協會期盼藉由他們的努力，讓更多民眾認識紫斑蝶，讓其生態永續。

環保局長白智榮表示，台灣紫斑蝶生態保育協會調查紫斑蝶季節遷移蝶道，參與國家地理頻道拍攝《蝴蝶密碼》，介紹紫斑蝶之美，協會志工本著對紫斑蝶生態保育的熱情，傳遞生態保育的理念。

環保局特別聘請台中教育大學教授白子易協助輔導該保育協會，經歷多次討論及輔導，終獲評審肯定，獲得「團體組

」特優殊榮及獎金100萬元，鼓勵大家一起來守護台灣的紫色寶藏「紫斑蝶」。

(中時)