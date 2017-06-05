癱瘓爺憶青草湖 藉無障礙微旅行如願
12年前不慎從樓梯摔下，造成身體右半邊癱瘓的8旬林爺爺，隨年紀增長、行動不便，加上子女忙於工作，出遊機會愈來愈少，加入新竹市政府推動的「無障礙微旅行」，與妻子來到青草湖，注視眼前鳳凰橋、于飛島，重溫過往甜蜜約會，讓他回憶滿滿。
林爺爺搭乘復康巴士，與林奶奶加入無障礙微旅行首發團，表示60年前，青草湖是許多人約會的地方，充滿老新竹人美好且甜蜜的回憶，還有以青草湖為背景的知名電影《難忘的鳳凰橋》，看著鳳凰橋與于飛島，回憶歷歷在目。他一到場就想起青春浪漫回憶，訴說當年愛情故事，帶領在場每個人走入時光隧道。
「即使行動不便，還是有機會外出走走！」林爺爺說，無障礙微旅行提供復康巴士帶著大家出門走透透，還有專業人員提供完善照顧服務，隨時注意身障者身心情形，旅行期間也會像導遊般，講解景點小故事，豐富整趟旅程，直呼從來沒有坐過這麼舒適且貼心的復康巴士。
市長林智堅表示，「無障礙微旅行」不只讓行動不便的身障朋友出門透透氣，更是喘息照顧的延伸，舒緩平時照顧者的身心壓力，也能讓被照顧者與照顧者間，增進多元互動，平衡照顧生活，帶來生活樂趣。
社會處表示，旅遊路線將分別走訪十八尖山、青草湖、南寮漁港、中央公園及護城河等景點，全程由多扶頂級復康巴士提供「door to door」的無障礙交通服務，直接前往行動不便者住家接駁，由於活動名額有限，只要設籍且實際居住新竹市，並領有本市身心障礙證明／手冊的行動不便者，可直接向市府委託單位–多扶旅行社報名，盡情享受愜意旅程。
(中時)
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