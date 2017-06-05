38歲苦情男星驚爆被騙婚 損失千萬見不到兒

印小天驚爆遭妻子騙婚，已於年初離婚。(取自印小天微博)

印小天2015年與妻子奉子成婚。(取自印小天微博)

38歲大陸男星印小天過去曾在陳妍希版《神鵰俠侶》飾演「洪七公」一角，今日被陸媒披露與妻子哈琳娜在年初離婚，原因是女方騙婚，不僅學歷造假，連富二代身世都疑似灌水。損失慘重的印小天，至今仍無法與兒子見上一面。

據悉，哈琳娜婚前自稱是天津醫科大學本科畢業，並在中央財經大學取得研究所學位，且父親還是廳局級的國企老總，娘家欲出1000萬人民幣幫忙添置新房，不過她的謊話婚後一一被拆穿，被印小天發現妻子其實是天津武警醫學院畢業，也非富二代，娘家根本連一毛錢也拿不出來。

損失慘重的印小天，為此數度與妻子大吵，女方去年初生下兒子後隨即離家出走提離婚。陸媒指出，自小孩滿月這1年多以來，印小天都未能見上兒子一面，還得支付女方350萬與每個月1.5萬的贍養費。至今印小天仍試圖透過法律途徑，取得小孩監護權。

印小天慘遭騙婚，加上5年前被抹黑在片場毆打女演員，直到事發影片出來前，他的一票兄弟包括杜淳、李晨、贾乃亮等人，全都為女方抱不平，沒人相信他的清白，令網友對他的苦情遭遇心疼不已。

(中時電子報)