38歲苦情男星驚爆被騙婚 損失千萬見不到兒
38歲大陸男星印小天過去曾在陳妍希版《神鵰俠侶》飾演「洪七公」一角，今日被陸媒披露與妻子哈琳娜在年初離婚，原因是女方騙婚，不僅學歷造假，連富二代身世都疑似灌水。損失慘重的印小天，至今仍無法與兒子見上一面。
據悉，哈琳娜婚前自稱是天津醫科大學本科畢業，並在中央財經大學取得研究所學位，且父親還是廳局級的國企老總，娘家欲出1000萬人民幣幫忙添置新房，不過她的謊話婚後一一被拆穿，被印小天發現妻子其實是天津武警醫學院畢業，也非富二代，娘家根本連一毛錢也拿不出來。
損失慘重的印小天，為此數度與妻子大吵，女方去年初生下兒子後隨即離家出走提離婚。陸媒指出，自小孩滿月這1年多以來，印小天都未能見上兒子一面，還得支付女方350萬與每個月1.5萬的贍養費。至今印小天仍試圖透過法律途徑，取得小孩監護權。
印小天慘遭騙婚，加上5年前被抹黑在片場毆打女演員，直到事發影片出來前，他的一票兄弟包括杜淳、李晨、贾乃亮等人，全都為女方抱不平，沒人相信他的清白，令網友對他的苦情遭遇心疼不已。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。