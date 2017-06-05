夜市國際化 台南市三家夜市 備英語菜單
打造英語成為台南市第二官方語言，台南市政府第二官方語言辦公室持續推動英語生活化，今年初找來南台科大應用英文系師生到夜市蒐集攤商菜色資料，最近完成北區武聖夜市、永康鹽行夜市雙語菜單，加上更新去年已完成花園夜市英語菜單，逐步促使台南有三家夜市具備國際化友善環境。
「要提升台南市民英語能力，先打造英語友善環境」台南市第二官方語言辦公室去年起逐步推動夜市國際化，先在北區花園夜市先推動菜單英語化，今年再與南台科大應用英語系20位師生合作，到武聖、鹽行兩處夜市攤商為每道菜色作英語翻譯。
「三色地瓜球的英語要怎麼翻？」南台科大學生在翻譯過程中，發現三色地瓜球其實是用三種地瓜完成，向老闆建議改以三「種」地瓜炸物來翻譯，獲攤商們稱讚「同學好認真」。
有攤商表示，以前遇到外國遊客詢問，內心都會很緊張，現在有雙語菜單，在回答時更有信心，更敢於開口說出英語菜色。
台南市花園、武聖、鹽行三家夜市攤商都完成英語菜單建置，台南市第二官方語言辦公室副主任田玲瑚表示，夜市具備雙語菜單，除了方便外籍遊客點菜，民眾平日逛夜市也能潛移默化的習慣雙語化環境，可以更有自信的向外籍友人介紹台南小吃。
(中時)
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