貧病越母養癲癇女 慈濟列照顧戶送暖
50歲越南新住民官秀芬歷經家暴、婆媳問題，被迫帶著兩個女兒流浪到高雄；她從事清潔工作，微薄收入獨撐家計，還得照顧多重障礙小女兒。未料，近年她確診子宮肌瘤等多重疾病，家庭經濟陷入困頓，慈濟基金會獲悉主動獻暖。
20年前，官秀芬嫁到台灣花蓮，因國情、語言不通，遭遇婆媳失和、丈夫酗酒家暴等一連串打擊，只好帶著女兒到高雄租屋，展開全新生活。
小女兒早產患有癲癇和弱視，因氣切無法言語，加上發展遲緩須配合醫院的早療課程。她為陪伴孩子治療，無法固定時間上班，只好選擇收入微薄但時間彈性的洗碗和清潔工作。
她說，自從丈夫罹患肝硬化後，就無法工作補貼家計。兩年前，她罹患子宮肌瘤、脊椎側彎等多重疾病，被貧困纏得喘不過氣，誘因婆家有土地，無法獲低收補助。前陣子經醫院提報，慈濟高雄分會列入照顧戶，提供生活津貼、各類助學金補助、課後輔導、居家關懷等服務
大女兒湘婷相當早熟，現就讀屏東美和科技大學護理系，平日住校，假日回高雄素食餐廳打工，減輕家中經濟負擔。未來，她希望從事護理師工作，用專業知識與技能照顧媽媽跟妹妹。
官秀芳說，越南家人曾要她帶著女兒回越南生活，但她擔心女兒在越南語言不通、生活辛苦，更何況在她心中早已認定「台灣是我的家」，再怎麼辛苦，一家人能夠聚在一起，誨暗的日子終將過去。
(中時)
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