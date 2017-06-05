六日戰爭50年 閃擊戰的典範

許多人常認為以色列之所以軍力強是美製武器的優勢，但是在六日戰爭期間，真正發威的以色列戰機都是法製的，比如幻象3。(圖/網路)

在50年前，以阿第三次戰爭開始了，這場戰爭在爆發前雙方實力極不對等，被形容成「大衛王對抗巨人哥利亞」，但是戰爭的結果也大衛王打敗哥利亞那樣令人難以致信。

國家利益雜誌(National Interest)重溫這段傳奇戰役。在1967年，以色列和鄰國之間已經醞釀了好幾個月的軍事危機，埃及、敘利亞、約旦、伊拉克四國組成阿拉伯聯軍，人數多達30萬，到5月期間，阿拉伯聯軍逼迫聯合國調停部隊必須離開，因此以色列認定戰爭即將爆發，唯一的勝算就是先期攻擊，為此他們開始了非常秘密，但是相當確實的訓練工作。

1967年6月5日，以色列時間上午7時10分，16架以色列空軍的富加教練機(Fouga Magister)起飛，假裝是例行的飛行訓練任務，不過這些飛機真正的作用是探知阿拉伯聯軍的動向，結果對方並沒有什麼反應，這使以色列軍知道對方毫無準備，因此開始了有史史以來最大膽的兩國空襲行動。

上午7時15分，以色列183架載滿炸彈的戰鬥機、教練機全面出動，他們起初遵照富加教練機稍早的航線飛行，因此雖然埃及的雷達站有發現這批以色列飛機，卻以為又是另一次的飛行訓練，看起來也似乎是如此，這些飛機似乎正往以色列的方向回航，並一一從雷達範圍上消失。但是令阿拉伯聯軍沒想到的是，那天早上這批戰機不但沒有回航，而是向南轉向埃及，他們在無線電的導引下以極低空的方式向開羅殺去，據說這些以色列的幻象3戰機(Mirage III)、超級神秘戰機(Super Mystère)離海面的浪花不到20公尺。

當以色列戰機接近埃及時，戰機群迅速爬升到9000英尺並且化整為零，分散成10個飛行小隊，直撲10座埃及機場，他們還算好了太陽東升的角度，刻意選擇背向太陽的方位對埃及各機場發動攻擊。此時的埃及機場毫無防備，正處在夜班與日班的交接時間，而且各個飛機都整齊地露天停放。以色列戰機立刻先對跑道發動轟炸，以阻埃及戰機起飛的機會，然後再對各個戰機與油庫投下炸彈。

在這場空襲當中，以色列人使用了一種秘密武器：「混凝土跑道破壞者」(Concrete )，這是法國設計的特殊炸彈，炸彈有降落傘減速，然後撞入跑道下方再起爆，形成短時間很難填補的大坑，使埃及飛機不可能起飛。

第一波攻擊長達80分鐘，待這批戰機都炸完回航以後，似乎埃及的災難就停止了，但是在10分鐘後第二波攻擊再次來臨，這一次以色列轟炸另外14座次要機場，這令埃及軍相當困惑，怎麼以色列的戰機源源不斷的持續攻擊？按理說他們只有200架戰機才對吧？

事實是，以色列戰機確實只有200架，但是回航之後的軍機在8分鐘之內就完成了掛彈與加油，然後再次起飛對埃及發起第二次攻擊，由於第一波攻擊已經把埃及主要基地給摧毀，因此第二次的空襲路線就不必迂迴航行，使得抵達的速度更快，這是以色列飛行員的傑出的耐力與後勤人員確實的作業達成的奇蹟。

在空襲的三小時內，埃及已經失去了293架各式軍機，其中包括以色列最忌憚的Tu-16轟炸機以及185架各種米格戰機。至於以色列方面，被地面炮火擊落了19架飛機，相對而言損失相當輕微。

不過以色列空軍的這一天還沒有結束，在摧毀埃及空軍以後，下午12時45分以色列把目標轉向北方的其他阿拉伯聯軍。敘利亞、約旦與伊拉克空軍基地都遭到襲擊，其中敘利亞失去三分之二的空軍，57飛機在地面上被摧毀，至於約旦則失去了28架飛機。總計來說，在整個六日戰爭期間，阿拉伯聯軍總共失去450架軍機，而以色列僅有46架。

以軍在6日戰爭期間取得耶路撒冷。(圖/網路)

之後的故事可說再無懸念，得到徹底制空權的以色列開始發動地面部隊通過加薩走廊進入西奈半島，另一支部隊向北奪取戈蘭高地，以軍以空軍開路與掩護，很快就奪得戈蘭高地，以色列迅速進入約旦河西岸地區，奪得他們幾千年來期望見到的耶路撒冷，也完成了現今以色列領土格局(北靠戈蘭高地，東臨旦河，南有加薩走廊)。

阿拉伯聯軍是如何敗的？他們最大的敗因就在輕敵，自詡軍隊規模眾多就足以威懾對手，他們似乎沒有完整的作戰計畫，完全沒有評估以色列先期攻擊的可能。同時，聯軍之間的協調能力也非常差，事實上以色列軍機第一波起飛時，約旦以密碼通知埃及，告知他們以色列軍機起飛數量不尋常，但是埃及在前一天卻修改了自己的密碼，而且沒有通知約旦，始致雙方情報沒有聯通，類似的情況非常的多。

以色列贏得六日戰爭並非憢悻，他們在戰前就已經做好各種準備，他們透過各種間諜，確定埃及各地機場的位置與軍機部署，埃及空軍的作息規則和交接班的弱點，自己再規畫各種可行的突襲行動，第一波攻擊的航線、第二波攻擊的航線，以及地面後勤人員的加油與換彈速度，一切都熟練到爐火純青，因此發起攻擊就是孫子兵法所說的「侵略如火、動如雷霆」。

(中時電子報)