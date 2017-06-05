警車違停買飲料遭檢舉 警：已開罰單

龍潭警分局1輛巡邏車違規停車，事後警方也開出罰單。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭警分局1輛巡邏車2日早上8時許違規停在紅線上，員警下車購買飲料，遭到民眾發現。對此警方表示，經查證後該巡邏車未依規定停車，5日已經開出罰單，對於員警違規部分，已依相關規定予以行政懲處。

有民眾投訴，2日早上8時許騎車經過桃園市龍潭區龍青路口1間連鎖咖啡店，發現1輛警車違規停在紅線上，原本以為是在執行公務，沒想到看到女警從咖啡店提著飲料走出，並上警車後離去。民眾說，警察是執法人員，怎麼可以知法犯法？

龍潭警方表示，經查證後，發現是龍潭派出所員警駕駛巡邏車未依規定停車，雖駕駛未熄火離開駕駛座，惟經警方認定該駕駛紅線停車違規事實明確屬實，依違反「道路交通管理處罰條例」製單舉發，也將予以行政懲處。

(中時)