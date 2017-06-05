活絡原鄉產業，小米篩檢站暨合作社啟用

台東縣長黃健庭與歌手阿爆（右二）等人，共同為南迴小米的品牌形 象代言。（莊哲權攝）

「台東縣原住民傳統作物農藥殘留篩檢站，暨有限責任台東縣原住民南迴小米生產合作社」今天揭牌，為實現台東南迴小米穀倉之品牌形象邁進一大步，縣長黃健庭希望建立「南迴小米」健康、無毒的品牌形象，以活絡原鄉小米產業。

由原住民族委員會補助、台東縣政府主辦南迴4鄉鎮共同協辦之「小米產業示範區計畫」，透過青年返鄉培訓、產品研發、通路上架銷售等方式，逐步建構南迴小米品牌名聲。

今年度更為了全面性地建構台東南迴小米的產業發展能量，啟用農藥殘留篩檢站，建立台東南迴小米的品質優化程度；輔導成立「南迴小米生產合作社」，透過民間產銷組織力量，厚植產業發展力。

今天的啟用典禮暨檢驗認證標章公佈儀式，由縣長黃健庭主持，入圍今年金曲獎5個獎項的歌手阿爆特別返鄉擔任代言人，強力推薦南迴小米，並請消費者要認明認證標章再購買。

黃健庭表示，小米為台灣原住民族不可或缺的「文化農糧」，台東縣政府與原民會串聯4鄉鎮，成立跨鄉鎮之生產整合與行銷平台，成為南迴小米品牌發展的強大實力，期盼在外打拼的青年能夠返鄉就業，共同投入小米產業發展，活絡部落經濟。

(中時)