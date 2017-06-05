喝茶配鴨腳？戴忠仁：維基百科搞錯了
《國寶檔案》主持人戴忠仁認為工作的目的就是為了吃喝玩樂，因此有不少「酒肉朋友」和茶友，近來一位新朋友請他喝茶，並且以滷鴨掌熱情款待，戴忠仁一面覺得開心，但一方面又覺得「盡信網路不如無網路」。
戴忠仁表示，主人因為聽人講鴨掌可以搭配茶飲，且維基百科也是這麼說，所以特別以鴨掌款待客人，戴忠仁感謝其用心，喝了很多好茶，也吃了鴨掌，席間閒聊，主人才知道更多茶食的趣聞，也發覺自己遭誤導！
事後，戴忠仁回贈一本剛出版的新書給對方，書中恰好提到茶食部分，有些人會以為鴨掌是傳統的茶食，乃源於南宋詩人陸游的一首詩〈聽雪為客置茶果〉，詩中寫道：「不飣栗與梨，猶能烹鴨腳」，然戴忠仁指出，詩中的鴨腳是指銀杏果，也就是白果，而非鴨掌，只是因為銀杏樹葉形狀像鴨掌，所以古代文人就把銀杏果稱之為「鴨腳」，笑稱現代人編撰的維基百科，也是道聽塗說了。
戴忠仁在他的新書《從四萬到千萬的滋味》裡還提到，日本有一家專賣羊羹和紅豆餅茶食的小店，只有一坪大，但是一年可賣出一億的營業額！有趣的是，羊羹等茶果子，其實都是從中國傳到日本的呢！
《從四萬到千萬的滋味--戴忠仁的國寶檔案2》，已經在各大書局正式上架。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。