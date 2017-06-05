喝茶配鴨腳？戴忠仁：維基百科搞錯了

戴忠仁新書《從四萬到千萬的滋味--戴忠仁的國寶檔案2》，提到不少關於茶點的小知識。(戴忠仁提供)

《國寶檔案》主持人戴忠仁認為工作的目的就是為了吃喝玩樂，因此有不少「酒肉朋友」和茶友，近來一位新朋友請他喝茶，並且以滷鴨掌熱情款待，戴忠仁一面覺得開心，但一方面又覺得「盡信網路不如無網路」。

戴忠仁指出，陸游詩中提及的茶點「鴨腳」，其實是取形銀杏葉，指的是銀杏果。(戴忠仁提供)

戴忠仁新書也指出，日本經常拿來當作茶點的羊羹，其實源自中國。(戴忠仁提供)

戴忠仁表示，主人因為聽人講鴨掌可以搭配茶飲，且維基百科也是這麼說，所以特別以鴨掌款待客人，戴忠仁感謝其用心，喝了很多好茶，也吃了鴨掌，席間閒聊，主人才知道更多茶食的趣聞，也發覺自己遭誤導！

事後，戴忠仁回贈一本剛出版的新書給對方，書中恰好提到茶食部分，有些人會以為鴨掌是傳統的茶食，乃源於南宋詩人陸游的一首詩〈聽雪為客置茶果〉，詩中寫道：「不飣栗與梨，猶能烹鴨腳」，然戴忠仁指出，詩中的鴨腳是指銀杏果，也就是白果，而非鴨掌，只是因為銀杏樹葉形狀像鴨掌，所以古代文人就把銀杏果稱之為「鴨腳」，笑稱現代人編撰的維基百科，也是道聽塗說了。

戴忠仁在他的新書《從四萬到千萬的滋味》裡還提到，日本有一家專賣羊羹和紅豆餅茶食的小店，只有一坪大，但是一年可賣出一億的營業額！有趣的是，羊羹等茶果子，其實都是從中國傳到日本的呢！

《從四萬到千萬的滋味--戴忠仁的國寶檔案2》，已經在各大書局正式上架。

(中時電子報)