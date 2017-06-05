石門婦人疑遭洪水沖走　消防隊持續搜救

石門許婦前（3）日出門接水管疑遭洪水沖走，消防隊持續入山搜救中。（圖/李其樺翻攝）

石門許婦前（3）日出門接水管疑遭洪水沖走，消防隊持續入山搜救中。（圖/李其樺翻攝）

全台暴雨淹水累計造成全台2死5傷，及2人失蹤；其中新北市石門一名60歲許姓婦人前（3）日出門接自來水管時被大水沖走，消防局獲報，出動人力持續搜救2日2夜，目前尚未尋獲婦人。

消防局前天上午接獲民眾報案稱，住在尖山湖54號的親戚許女，2日起就音訊全無，懷疑被洪水沖走。

經消防隊向區公所查詢，確認許婦不在疏散名單中，3日上午消防局出動警、義消共20名前往搜救，4日因風雨過大暫停搜救，截至今日搜救隊仍持續搜索許婦下落。

(中時)