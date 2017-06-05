石牛溪氾濫 蘇治芬：河道只剩5米難怪淹水
石牛溪氾濫成災，第五河川局人員中午實勘石牛溪東仁與東明橋段，發現橋墩多、河道彎且狹、河床草長等都是洪災原因，整治需經地主同意。另古坑桂林苦苓腳野沿岸坍塌嚴重，影響附近百戶出入，水保局將空拍釐清範圍速復建。
「攏去了了啊！」蜜棗果園就在石牛溪畔的楊正奈無奈說，這次大水真的很大，連「地牛」（溫網室水泥定樁）都被洪水拔起來，遭沖倒的網室重建比建新的還貴，因為得先雇人拆，加上沒得收成，損失近百萬元。
立委蘇治芬受理陳情，楊正奈帶五河局工務課承辦人顏玉林等人實勘，水位已退，泥沙堆積河床，原本長及橋的草因水行而偃，短短百公尺矗立10餘支橋墩，且又兩處彎道，彎曲處河面寬不到5公尺。
斗南鎮代陳毅弘表示，這不整治真的不行，難怪水會淹起來，導致東明、將軍崙等部落汪洋一大片，而緊急被撤離的恩惠安養中心就恰好位在此範圍內。
陳毅弘並關心整治遇私有地如何克服？顏玉林說，得請地主出具同意書。民眾希望先疏浚，後續的堤防整治等也能加速。
(中時)
關鍵字：石牛溪
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