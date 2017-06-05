石牛溪氾濫 蘇治芬：河道只剩5米難怪淹水

石牛溪東明橋下矗立許多橋墩，且因年久未疏浚，河道蜿蜒處寬不到5米，在在影響水流。（許素惠攝）

石牛溪氾濫，洪水如猛獸力拔山河，連網室棟樑俗稱「地牛」的水泥樁都沖毀。（許素惠攝）

石牛溪氾濫，沿岸果農楊正奈4分多蜜棗網室全遭沖毀，損失近百萬元。（許素惠攝）

第五河川局人員和農民實勘石牛溪東明橋段，了解氾濫情形。（許素惠攝）

石牛溪氾濫成災，第五河川局人員中午實勘石牛溪東仁與東明橋段，發現橋墩多、河道彎且狹、河床草長等都是洪災原因，整治需經地主同意。另古坑桂林苦苓腳野沿岸坍塌嚴重，影響附近百戶出入，水保局將空拍釐清範圍速復建。

「攏去了了啊！」蜜棗果園就在石牛溪畔的楊正奈無奈說，這次大水真的很大，連「地牛」（溫網室水泥定樁）都被洪水拔起來，遭沖倒的網室重建比建新的還貴，因為得先雇人拆，加上沒得收成，損失近百萬元。

立委蘇治芬受理陳情，楊正奈帶五河局工務課承辦人顏玉林等人實勘，水位已退，泥沙堆積河床，原本長及橋的草因水行而偃，短短百公尺矗立10餘支橋墩，且又兩處彎道，彎曲處河面寬不到5公尺。

斗南鎮代陳毅弘表示，這不整治真的不行，難怪水會淹起來，導致東明、將軍崙等部落汪洋一大片，而緊急被撤離的恩惠安養中心就恰好位在此範圍內。

陳毅弘並關心整治遇私有地如何克服？顏玉林說，得請地主出具同意書。民眾希望先疏浚，後續的堤防整治等也能加速。

(中時)