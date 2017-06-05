右昌寶華團阿公阿嬤體驗飢餓，救援東非飢荒孩童。（柯宗緯攝）

為了替東非飢荒挨餓中的孩子們募款，高雄右昌寶華團舉辦自主體驗飢餓營隊，28位平均年齡65歲、最高齡84歲的阿公阿嬤連續12小時不進食固體食物，只喝五穀漿維持體力，他們仍然整天都相當有活力，除了影片分享之外，彼此也交流了許多飢餓心得，12小時下來，寶華團阿公阿嬤們沒喊過一聲辛苦，反而覺得能幫助東非的孩子們，一切都非常有意義非常值得。

「一起挨餓，一起歡樂，寓教於樂，忘卻飢餓。」「因為感同身受，所以更加珍惜現在所有。」「餓一餐，救一命，請你馬上行動。」「你們在吃飯時，我們在飢餓，你們在飢餓時，我們更飢餓。」活動現場貼著許多激勵人心的標語海報。

活動發起人寶華團飢餓體驗營長蔣姿香表示，這些都是由她發想，請女兒幫忙製作的海報，主要是希望透過這些口號，讓參與者更加認同並投入這樣的飢餓體驗活動，多多捐款幫助東非挨餓中的孩子們。

蔣姿香拿著一本畫了滿滿螢光筆記的台灣世界展望會會訊說：「這裡面很多內容都很感人，尤其是這句『用生命影響生命』，現在大環境不景氣，要募集很多捐款不容易，一個人的力量有限，所以我希望招集更多人來參與這個活動，大家同樣都生活在這個地球上，物資富足的台灣人應該要更踴躍去幫助非洲人。」

台灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲表示，不管年齡大小，男女老幼，都希望能加入展望會的行列，跟展望會一起幫助地球上正挨餓沒東西吃的孩子們。近幾年尤其以東非糧荒的情況最為嚴重，需要更多人共同關注，讓他們能有溫飽的餐食，充足的營養。

台灣世界展望會透過飢餓三十人道救援行動募款，投入東非四國進行的糧食援助、營養治療、物資發放、生計、水資源暨衛生等服務工作，邀請各界一同響應，幫助身處糧荒中的兒童及家庭獲得生存盼望。

台灣世界展望會邀請大眾報名參加7月15~16日於高雄巨蛋舉辦，全台一場三地的飢餓勇士大會師，以實際體驗行動，為世界上各個角落竭力生存的兒童挺身而出。捐款請利用郵政劃撥帳號：15752467，戶名：台灣世界展望會，註明：「飢餓三十」，報名飢餓勇士大會師與更多相關資訊請洽07-722-3608#66。

(中時)