小英勘災大開支票 各縣市搶食「前瞻」大餅
前幾日豪雨肆虐，台灣各地都傳出嚴重災情、損失慘重，至4日下午農損已經達到5752萬元，總統蔡英文昨(4)日赴豪雨重災區視察，並指示各地治水財政缺口將由前瞻計畫補足。不少地方縣市首長出面也向總統喊話，需要更多的前瞻計畫預算來治水患。
梅雨鋒面造成多個縣市嚴重水患，面對嚴重的災情，輿論要求中央重新檢討前瞻基礎建設計畫。行政院長林全今日到高雄桃源勘災時表示，前瞻建設是滾動式的檢討，不是定了計畫就完全不檢討，會每2年編一次預算；如此一來，只要地方政府不斷向中央政府「喊話」，就有機會爭取到更多經費。
據《TVBS》報導，昨日嘉義縣長張花冠在蔡英文勘災時出來訴苦，說嘉義縣沒錢治水，需要更多的前瞻預算，總統蔡英文大開支票，表示錢不夠的中央買單，前瞻計畫可以幫忙補足。南投縣府則打算評估所需經費提報中央，全力爭取經費；高雄市長陳菊、雲林縣長李進勇也出面要求中央政府提高前瞻計畫治水經費；新北市副市長葉惠青在3日前往北海岸勘災時，也向中央爭取農業天然災害救助，協助農友早日復耕，而新北市長朱立倫也該思考如何向中央「喊話」，爭取更多的前瞻建設經費。一場豪雨災情，成為了各縣市搶食前瞻這塊大餅的格鬥舞台。
(中時電子報)
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