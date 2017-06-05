患罕病皮肌炎　她用口琴環島

陳碧蓮借助輔具吹口琴，從台北醫院一路環島到聖保祿醫院。（院方提供）

陳碧蓮用音樂鼓勵病患和醫護人員。（院方提供）

42歲的生命鬥士陳碧蓮，罹患罕見疾病皮肌炎30多年，手腳關節攣縮，手指無法張開，全身皮膚發炎疼痛，但她借助輔具吹口琴，並從台北醫院一路環島到聖保祿醫院，當音樂志工分享喜悅，聖保祿醫院表示，陳碧蓮希望藉由吹口琴環島圓夢，聖保祿是她表演的第9家醫院，希望藉此傳達他對生命的熱情。

罹患罕見疾病皮肌炎30年的陳碧蓮，11歲那年開始皮膚過敏，不但紅腫還奇癢無比，斑點一路從臉長到腳，父母帶著她四處求醫仍無起色，皮膚甚至開始發炎潰爛，加上手腳關節開始不聽使喚，至今僅能靠電動輪椅代步。

陳碧蓮說，皮肌炎是一種自體免疫系統疾病，不但罕見且無法根治，只能用類固醇控制病情，接受復健治療讓肢體不要退化。

「我曾經一度放棄自己，絕食抗議，還頹廢1年多」，陳碧蓮說，剛患病的時候因為無法接受須與醫院為伍的日子，19歲那年她一度放棄自己，甚至絕食抗議，帶著負面情緒過了1年多，但奶奶卻不曾放棄她，還鼓勵她從沒自信的黑暗角落走回人群，她還發明了「不求人竿子」，幫助自己穿脫衣服，並在身心障礙者自力更生創業協會中認識和她有相同處境的朋友。

陳碧蓮說，5年前她開始學習口琴，意外發現音樂的魅力，還讓90多歲的奶奶，把忘了的歌詞唱出口，為了讓更多人了解身體健康的重要，和珍惜自己所擁有的事物，她決定靠著火車到全台各縣市的醫院當音樂志工，帶著口琴全台灣走一圈，用音樂鼓勵生病的病人、家屬及醫護人員，2日到桃園聖保祿醫院則是她的第9站，未來還會繼續前進，用音樂鼓勵更多人。

(中時)