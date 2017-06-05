挺同婚！市議員賴佳微化身「神力女超人」質詢

市議員賴佳微5日特化身強調性別平等的「神力女超人」，火辣上台質詢；建議市府即早推動相關配套，以利修法後無縫接軌。（陳世宗攝）

大法官作出釋字第748號解釋，宣告《民法》不允許同性結婚的規定違憲，最慢2年同性即可合法結婚！市議員賴佳微5日特化身強調性別平等的「神力女超人」，建議市府即早推動相關配套，以利修法後無縫接軌。市長林佳龍說，台中市逐步推動性別平權、同性伴侶關係註記等，透過磨合產生共識。

市議員賴佳微今日裝扮為時下熱門電影角色「神力女超人」支持同性婚姻！認為人之間的相愛相守都是自然現象，不需以異樣眼光看待；要求市府對自治法規及行政程序須進行盤點，務必在同性婚姻可上路之際，讓市政「無痛接軌」，立即提供平等的社會福利及行政程序給每對配偶。

市議員鄭功進詢問市長林佳龍，同性婚姻對於婚姻體系的變革抱持何種看法！也提出台北市政府成立第1個「性別平等辦公室」的前例，詢問市府是否考慮成立性別平等辦公室。

林佳龍說，社會中對女性有些刻版印象，平權也比較受到壓抑，台中在釋憲案前，就已推動性別平等、同性伴侶關係註記，目前已有300對同性伴侶完成登記，希望外界能多聽到、理解同志族權的聲音；期待社會尊重不同想法，透過磨合過程產生更高共識，了解社會多元價值的意義。

林佳龍強調，大法官通過的748號釋憲，對政府各級機關具有約束力，讓伴侶註記也更具法源基礎；社會本來就是多彩多姿，「彩虹之美因多色並存」，相關配套已請法制局長研議，以市政府層次全力推動。

(中時)