涉猥褻、性騷女病患 名醫李宏信遭訴

中山醫院鼻過敏名醫李宏信，遭2名女病患指控，在中山醫院手術住院期間，假借換藥知名熊抱、摸胸並強吻，或毛手毛腳。台北地檢署今(5)日依強制猥褻、性騷擾罪，起訴李宏信。

有台灣鼻過敏權威醫師之稱的李宏信現年76歲，是日本東京醫科大學醫學博士，曾任台北市宏仁診所院長、光華家醫科診所主任醫師、台北醫學大學附設醫院主治醫師、副教授，還曾參選台北市第6屆市長選舉。

一名女病患去年出面指控因患有鼻過敏，且家人看過李宏信上電視節目，因此向李求診並接受「鼻過敏神經截除手術」。女病患稱，去年8月間到李宏信診間換藥時，李一把關上房門，隨即對她熊抱、親臉、襲胸，還稱讚「今天好漂亮，我可以親妳嗎？」

案件曝光後，李宏信遭中山醫院停職，但否認與女病患有不當接觸，辯稱「戴著口罩，怎麼親？」表示只有「拍肩膀安慰」

檢察官調查後，認定李宏信確涉強制猥褻、性騷擾犯行，且受害者不只一人，今依法起訴。

(中時)