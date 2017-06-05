沒帶鑰匙學蜘蛛人 少年墜樓仍未脫險
基隆市深溪路一處民宅昨天中午發生少年墜樓意外，1名17歲陳姓少年疑似因上周與母親吵架離家，昨天中午要回家的時候發現身上沒鑰匙，於是從大樓通風窗想爬進家內，豈料重心不穩當場從6樓摔下，送醫後仍生命垂危。
陳姓少年的友人透露，上周末少年似乎與母親發生爭吵後離家，當時離家的時候什麼東西都沒有帶，就寄宿友人家裡面，昨天接近中午時分少年表示要回家拿些東西，豈料沒過多久就傳來他墜樓的噩耗。
警方調查發現，陳姓少年因為沒帶鑰匙，所以想用「蜘蛛人」的方式徒手攀爬從通風窗進入住處內，但期間可能「力有未逮」卻無法回頭，一時無法支撐身體重量從6層樓高度墜落地面，居民聽見「轟隆」巨響發現有人墜樓立即報案，少年一開始還在不停哀嚎，但抵達醫院時已陷入昏迷。
少年父親表示，兒子並無工作，平日都是靠老婆經濟援助他，上周末兒子疑似與妻子吵了一架後負氣離家，沒想到兒子昨天會從6樓墜樓；而母親趕抵醫院後也泣不成聲，少年昨天經部立基隆醫院急救後，因傷勢過重，再轉送基隆長庚醫院救治，目前仍尚未脫險。
(中時)
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