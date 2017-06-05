同性戀不是病！台科大學生繪本推性平

台科大學生團隊創作《小明藥不藥》繪本，討論同性戀議題，希望消弭社會對同性戀的歧視。左起為組員李昱瑾、李思瑩、張秀貞、熊心平。（台科大提供）

台科大學生團隊創作電子繪本《姑姑不見了》，描述姑姑結婚後離家，無法與家人過年，也讓女孩憂心長大結婚後不能回家圍爐。左起為組員葉定豪、賴忠其、林紋綾、王品穎。（台科大提供）

國內性別意識更受重視，台科大學生便以性別平等為題，製作結合音樂與圖像的電子繪本，討論同性戀、男女刻板印象、傳統習俗限制等議題，透過風趣、有藝術感方式傳達正向性別平等概念，同時藉此推動孩童性別教育。

台科大教師翁楊絲茜、蘇金輝、何珮瑩聯手，開設跨領域的「繪性別—認知與行動」課程，由學生組成跨班、跨科系團隊，運用各項課程中所學製作電子繪本，並從中交流學習，以及培養邏輯思辨、溝通表達、創新思考能力。

「同性戀不是病」、「姑姑過年無法回家」、「女生體力比較差？」學生團隊以時下最受關注的性別平等為題材，製作結合圖像、音樂的電子繪本，討論同性戀、男女刻板印象、女性受傳統習俗限制等議題，進一步推動性別教育。

作品《小明藥不藥》中，描述媽媽為了「治療」有同性戀傾向的小明，竟要求小明吃藥，透過藥丸在小明體內遊走的過程，才發現小明其實沒有任何一個地方需要被醫治，故事最後帶出「同性戀不是一種需要被治療的病」。

作者、台科大設計系學生蔡逸婷表示，一直以來都很關注性別議題，並認為許多歧視的想法從小就產生，故事採取半開放式結局，期望家長可以帶領孩子深入討論，希望孩童能從小培養正確觀念，消弭社會對同性戀的歧視。

她也說，選擇同性戀議題，正好搭上近期同婚釋憲結果，最大挑戰是將想傳達的概念簡化，讓不了解同性戀的人也願意閱讀、甚至接受。除了繪畫、編劇，組內教育學程成員也協助將台詞劇本修改更精簡，更適合孩童閱讀。

另部作品《姑姑不見了》則從年幼女孩視角，描述姑姑結婚後離家，無法與家人過年，也讓女孩憂心，長大結婚後也不能回家圍爐；故事結局中，姑姑驚喜回到原生家庭吃年夜飯，藉此讓讀者反思傳統習俗對於女性的限制。

作者營建系學生賴忠其說，出身傳統家庭，希望以年節習俗為主題，反思日常生活中是否存在類似的性別限制，並學習尊重他人的想法與意願。

《漫漫長鹿》則描述喜歡跑步的小母鹿，即使被嘲笑「女生跑不快」，仍堅持參加賽跑。作者化工系學生蕭建中表示，盼喚起更多人留意生活中原來有這麼多的不平等。台科大明將舉辦博覽會，展出共18本性別電子繪本。

台科大表示，電子繪本涵蓋繪圖、音樂、編劇等面向，學生從性別議題出發，並以日常生活中的性別反省為內容，增加作品親近、實在感；故事也幽默、風趣，適合孩童閱讀，增加推廣可能性，穿插配樂、配音更增加藝術性。

(中時)