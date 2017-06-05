中視當家主播前進景文高中 鼓勵學生追夢

中視主播前進景文高中分享工作趣聞 。中視提供

2017中視新聞《主播校園巡講》系列活動，今(5)日由中視新聞當家主播哈遠儀、專長日韓流行歌曲的鍾季容、以及氣象主播劉品薇，及文化的校園主播陳文越，一起前進景文高中校園，與大家分享新聞工作，鼓勵學生追夢。一開場三位主播與同學們一起在台上做《優人神鼓》表演，主播哈遠儀也驚訝讚嘆學生的精采表演。

主播鍾季容與大家分享「安妞韓流零距離，韓國採訪最前線」，身為《我家Fun音樂》節目VJ的她專介紹日韓流行樂，笑說從小熱愛音樂的她，沒想到有天竟可主持音樂節目，自小的音樂素養成為工作的養份、助益頗大。英文系的她翻譯過許多外電新聞，後又學習韓文並可經常到韓採訪、專做韓流娛樂專題，並訪問過多位男神ex.李敏鎬、蘇志燮、朴寶劍、李準及許多韓團。看似開心追星的娛樂報導，其實背後需更用功研究、做出獨樹一格的報導。她也現場直播並挑戰同學對韓流的熟悉度，包括：EXO的Monster、韓劇《太陽的後裔》、《鬼怪》等，同學們都超熟悉！她每每在第一時間被派往韓國採訪，包括朴謹惠新聞、韓國總統大選，也都需在場與關鍵人物隨時連線。

當家主播哈遠儀分享了新聞主播的日常，還有「一帶一路與豬哥亮」。在5月15日當天，秀場天王豬哥亮離世，當台灣媒體全都在報導豬哥亮的同時，國際媒體正關注「一帶一路」對世界的影響。經濟系畢業的她讀了新聞研究所，政治新聞採訪經驗多，也曾全程參與採訪當年的「倒扁運動」，她說：「媒體永遠都在，只是形式的改變」，包括現今網媒、自媒體。身為新聞人的班表非常忙碌與混亂，即使面臨新聞部失火，同仁們仍需堅守到最後一刻。新聞人最常親臨各種事件現場、步調極快。而一帶一路所指「絲綢之路經濟帶」計畫，經濟影響擴及全球61個國家、全球60%的人，而中視新聞在專業立場上，一定報導重要國際政經新聞，絕對「不挑軟柿子吃」。

她也透露，當豬哥亮過世消息一傳出，新聞部極其忙碌、需在短時間內整理所有資料並剪輯成即將播出的新聞，考驗主播各種臨場反應，也分享了自己無法操控觸控螢幕的搞笑畫面。她邀請同學挑戰以台語描述專有名詞，沒想到因「虛擬實境」一題太難而導致同學想跳過！但更厲害的是神救援的同學竟然能答出正解VR！而主持《改變的起點》讓她了解到那麼多名人背後的努力，也總讓她收穫滿滿、咀嚼再三。

氣象主播劉品薇主跑財經消費線，當年因參加中視新聞主播甄選而加入中視。她說：「大學有八年，前四年在學校、後四年在社會」記者是個跟時間賽跑的工作，「記者工作根本就像八爪章魚。」也常告訴自己分秒必爭的當下更需淡定表現，前輩也叮嚀她需像「變形蟲」隨機應變。播新聞是需感官協調性極高的工作，她曾遇過颱風變化太快、資訊臨時改、讀稿機故障等狀況，但都臨危不亂地撐過來了。她也邀請同學挑戰播報，體驗需快速精準地傳達新聞，同學們都直說不容易！也分享了節目《發現台灣驚嘆號》，鼓勵大家：「關於夢想，不要只是想想」。

演講會後，校長許勝哲也感動地分享：從主播身上學到，唯有認真學習充分學習才能成就每一次完美的新聞報導。中視新聞2017年校園巡講，深入校園鼓勵學子追夢，中視新聞YouTube全程線上直播，讓更多網友都能直擊精彩內容。

(時報周刊)