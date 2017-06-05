豪雨中遭強制驅離 原住民將再啟抗爭

原住民不滿現行傳統領域畫設辦法排除私有地，喪失百萬公頃土地、開發無法可擋，露宿凱道抗爭，卻在滿100日當天遭警方強制驅離，現場文物也如「垃圾」遭清除，憤怒的原民昨(4)日前往保管場接回邵族獨木舟，淚訴政府與警方不正義，揚言持續抗爭直到政府承認錯誤。

原民團體控訴，6月2日夜宿凱道邁入第100天，當天上午警方卻以「大雨影響視線」、「用路人安全」為由，數百名警力強制拆除凱道帳篷與路面邵族獨木舟與彩繪藝術品，更包圍現場原民無法行動。直至現場一切清空。

原民團體痛批，群眾僅能移至捷運台大醫院站前持續抗議。警方將邵族傳統獨木舟、彩繪石頭等代表原民文化的文物移置內湖一處空地暫置，任憑風吹雨淋，昨前往新湖保管場，抗議政府與警方傷害族人、藐視傳統的行為。

「連日豪雨沖出小英政府不願面對的歷史真相！」原民抵達新湖保管場現場，痛批警方踐踏原民文物，但警方反駁，已給予充裕時間清理。當原民歌手巴奈、那布於現場擺放香菸、檳榔、米酒進行祈福儀式時，更一度遭警方攔阻，巴奈當場落淚，痛批原民長期不被了解。

巴奈說，原住民不得已才上凱道抗爭，政府卻一再使用公權力羞辱。原住民一次次遭凌遲對待，但不會因此變成醜陋的人，將持續抗爭直到政府承認錯誤、蔡英文總統兌現承諾。

「政府不擇手段，將原住民除之而後快！」原民歌手那布說，原住民打了敗仗，對不起族人期待，但會堅持到底，台灣不知不覺喪失百萬公頃土地，原住民也失去諮商同意權，無法保護土地，這也是全民都應該關心的議題。

「原住民的文化見不得人嗎？為什麼把原住民當作垃圾？」他說，溝通不是摸頭而是對等，不能用粗暴手段對待族人。在凱道所受待遇如同歷史悲歌，是蔡英文總統不願面對的調查真相，原民嚴正譴責政府與警方的粗暴。

(中時)