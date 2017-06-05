勞工意識抬頭 去年勞資爭議案追回12億

勞動意識抬頭，勞工更懂得爭取自身權益。勞動部今天公布最新統計，去年國內勞資爭議案超過2.5萬件，相較前年增加1成之多，創下2009年金融海嘯後新高；其中，又以工資爭議最多，勞工成功追回更高達12.7億元。

勞動部統計，2016年勞資爭議案共2萬5587件，較前年增加2383件、超過1成，勞資爭議人數3萬6582人，也增加4199人。觀察主要爭議類別，以「工資爭議」居首、共1萬1355件，其次為資遣費、職災補償爭議。

以行業別分析，去年爭議最多為「批發及零售業」、占23.6％；其次則為「製造業」18.7％、「支援服務業」10.1％，各行業平均分布。

勞動部統計處長羅怡玲表示，去年勞資爭議案處理方式以「調解」為主，占98.9％，每案平均處理時間為13天，相較前年減少1天。勞資爭議人數、件數均增加，可能代表勞工意識抬頭，透過調解讓自身權益獲更大保障。

勞動部勞動關係司長王厚偉分析，勞資爭議處理制度建立多年，勞工可向各地主管機關申請勞資爭議案件，有機會在訴訟方式以外，勞資雙方坐下來談，件數與人數均提高，代表勞工更願意相信政府公信力，並協助爭取權益。

他說，近10年間，除2008、2009年因國內遭遇金融海嘯，導致當年勞資爭議案件暴增外，去年件數創下歷年新高；且透過勞資爭議調解機制，去年共和解1萬1056件、成功率5成，協助勞工追回高達12.7億元，平均每件10萬元。

王厚偉指出，勞工更關注自身權益，也更充分理解政府勞資爭議處理機制，加上免收費、20天內解決的經濟、快速優點，成效持續進步。但他強調，調解並非僅以成功為目標，而是藉此更了解自身權益，勞資雙方尋求共識。

「不讓雇主吃夠夠。」他也建議，勞工勿因害怕退讓或選擇息事寧人，若調解未果，走上訴訟途徑，勞動部也提供補助，協助爭取權益。

此外，近兩年國內團體協約大幅增加近6倍，去年件數將近700份。王厚偉則表示，不僅勞工更有權利意識，工會也更團結、實力增強，同時雇主面對勞資協商觀念也有提升，雙方更成熟，勞動環境可望持續往好的方向前進。

(中時)