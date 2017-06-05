鄭運鵬兌現桃機淹水祭品文 今發百份雞排

上週台灣豪雨不斷，桃園機場再度淹水，綠委鄭運鵬因去年發出「桃機淹水祭品文，」今(5)日兌現承諾，下午在立院辦公室及桃園服務處共發100份雞排。鄭運鵬的媽媽還特地打電話關心兒子，「發100份會不會不夠？」

鄭運鵬去前7月力挺交通部長賀陳旦，在強颱尼伯特襲台前夕在臉書po祭品文，指桃機若淹水，將提供100塊雞排，且民進黨執政期間，「每淹一次請一次」。

鄭運鵬說，去年新政府已找出桃園機場淹水的原因，並在工程管理上下手、拴緊螺絲，基於信任與監督交通部跟桃機園，所以他才許下承諾；淹水後，交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦，甚至桃機、機捷都說要幫他出雞排費用，但因為曾承諾此事，所以都婉拒。

他說，雞排費用約5000餘元，但錢是小事，反而擔心機場再度因為小問題漏水；他心想未來三年應該都不會再發雞排，相信如果再讓立委發雞排，對交通部都是一個警惕，希望不要再有疏失。

(中時)