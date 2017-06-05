前法官控醫療疏失敗訴 最高法院廢棄發回更審
高院前庭長陳貽男的妻子，10年前在加州健身中心跌倒撞傷頭部，送台大醫院救治後，陳妻因顱內出血變成植物人，10個月後過世，陳打官司向台大索賠。一審判台大須賠償60萬元，但高院認為沒有因果關係，逆轉判台大免賠，案經上訴，最高法院廢棄發回更審。
最高法院發回的原因是認為，醫病雙方的醫療專業不對等時，應改由醫師負舉證責任；台大醫師替陳妻急救時，是否有確實注意她意識變化，並安排斷層掃描、即時動手術免除她死亡，應由醫師舉證因果關係不存在，再由高院更審對這些爭議審酌調查。
陳貽男喪偶後，竟在高院庭長任內，為追求女同事，利用職權查詢女同事「身家背景」，3年前被公懲會以行為嚴重侵害個人隱私為由，將他降2級改敘。但由於陳在2012年1月提前退休，該懲處對他沒任何影響，徒具形式，遭致批評。
陳在2009年擔任法官時，提起本件民事訴訟，他主張妻子於2007年2月19日晚間在健身房蒸氣室滑倒，頭部受到撞擊致傷，被送往台大醫院治療，但急診室醫師僅為妻子照X光，沒有在第1時間發現顱骨骨折的狀況即時治療，致其病情惡化，呈現重度昏迷狀況，同年12月間死亡。
北院認為，台大沒有善盡照顧義務，必須負醫療契約上的損賠責任，判決醫院應賠償陳及其3子女每人各15萬元；但高院認定，台大醫院與陳妻的死亡沒有因果關係，也沒有拒絕治療的情況，判決台大不須賠償，陳不服提上訴，最高法院廢棄發回。
(中時)
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