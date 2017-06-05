俄羅斯專家：中國打造遠洋海軍 台灣是阻力

圖為中國大陸航母遼寧號在渤海航行。（新華社）

美中新航母正在建造或將加入服役，兩國海洋霸權的競逐愈來愈激烈。俄羅斯軍事專家分析，大陸想要打造如同美國的遠洋海軍，台灣會是一大阻力。其原因在於台灣遏阻共軍潛艇遠航，使中國龐大的水下艦艇無法遠離海岸線。

中央社引述俄羅斯衛星通訊社報導，美軍最新航空母艦福特號（USS GeraldR. Ford）已完成驗收，７月即將服役。福特號可配備電磁彈射器（EMALS）與先進攔截索系統（AAG）等多項新型裝置。

莫斯科大學世界政治系副教授費年科（Alexei Fenenko）認為，美國海軍原本就具備絕對優勢，是世界上唯一擁有全面性遠洋海軍的國家，福特號成軍不會改變亞太地區的權力平衡。

費年科說，俄羅斯與中國大陸可能合作，投資研發區域防空系統，因應福特號的威脅，向美國展現「必要時可擊落艦載機並傷害母艦」。不過，若要打造全球行動的海軍力量，台灣將使北京難以如願。

費年科指出，「若沒有讓台灣成為中國一部分，不可能打造一支全面性遠洋海軍。台灣使中國龐大的水下艦艇無法遠離海岸線。」

(中時電子報)