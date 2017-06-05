酒後兄弟互毆 打消防員妨害公務起訴

29歲簡姓男子今年1月29日凌晨2時許，酒後在家中與哥哥互毆受傷，家屬撥打110及119救人，但洪姓、柯姓消防員抵達要將簡男送醫時，他卻無故朝洪員的臉揮拳，還打壞洪員眼鏡，造成洪員鼻樑及臉部撕裂傷。高雄地檢署偵查時，簡男推稱酒醉，「不知道有打消防員」，但現場眾目睽睽，檢方依妨害公務將他起訴。

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(中時)