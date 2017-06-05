台東外海漂流5小時 男抱漂流木獲救

抱著漂流木在海上漂流5小時，劉男被漁船救起送醫。（圖/莊哲權翻攝）

26歲劉姓男子3日凌晨在台東市海濱公園觀浪，意外遭捲起大浪拖下海，所幸連日大雨，海面上的1根根漂流木成了救命木，劉男抱住其中1根，在海面上載浮載沉漂流了近5個小時，才被作業漁船救起，送醫無大礙。

「算他命大」，台東富晨群號漁船一大清早5點從富岡港出海作業，潘姓船長說，出港約100公尺後，突然聽到微弱的求救聲，一度還以為是錯覺，四周搜尋後，赫見海面上有名男子緊抱著漂流木求救，隨即上前將他救上船後折返港，由安檢所人員轉報消防單位接駁送醫。

警消人員初判，劉男未失溫及受傷，僅精神狀況不佳，身體較虛弱，送醫後無大礙，在醫院休息1天後，由家人接回台北。

據悉，來自台北的劉男因心情不好，半夜獨自前往台東市海濱公園觀浪，因太靠近海灘，意外被大浪捲落海， 劉男不諳水性，在千鈞一髮之際，幸運抱到救命的漂流木，隨著浪潮往北漂流了近5個鐘頭，幸運獲救。

(中時)