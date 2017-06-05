106學年大學學雜費 僅仁德醫專申請漲1.88％

教育部訂出106學年大學調漲學雜費原則，一般大學可調漲0.445％、去年未漲的今年可漲1.88％、績優學校可申請漲到2.88％，申請日期到今天截止。教育部表示，全部158所大學中，僅仁德醫專（五專）申請調漲1.88％，其他157校均未申請。

教育部表示，將組成學雜費審議委員會，審核仁德醫專是否可以調漲學雜費。此外，若大學近3年辦學違反規定或是生師比超標，教育部會主動稽核後，要求他們調降學雜費，預計6月下旬公布結果。

(中時)