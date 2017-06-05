逃跑掉槍 新竹男淒厲喊阿嬤仍遭法辦
新竹縣警察局新埔分局追查桃竹苗區犯下至少15起竊車案件的嫌疑人，4日獲知其中1名在逃的張姓男子在關西鎮出沒，前往拘提時，未料張男在逃跑時自身上掉出一把改造槍支，還不斷哭喊阿嬤，但警方仍逮捕張男，並依竊盜、槍砲彈藥管制條例，將張男移送法辦。
28歲的張姓男子與同夥日前在桃竹苗地區，犯下至少15起竊車案件，警方前後查獲多台贓車，並仍持續追查。4日涉嫌犯案的張男疑似躲藏在關西鎮，因此前往追查，並在1處民宅內找到張。
未料張男在拒捕過程中，不斷大叫阿嬤、「阿嘛！我快死了」，還從身上掉出1把改造手槍，警方隨後也查出4顆子彈，儘管張男叫阿嬤，警方仍不為所動，依法將張男移送法辦。
(中時)
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