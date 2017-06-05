超熱血！ 歡慶警察節 彰縣警挽袖捐出14萬cc熱血
彰化縣警察局提早慶祝615警察節，5日與義勇警察大隊在警局大門口共同舉辦捐血活動，不少員警、義警與警察志工紛紛挽起袖子捐出熱血，一整天下來共有近400人次、捐出566袋血，總量14萬1500cc，大大挹注血庫。
逾141公升的熱血！為了鼓勵警民踴躍捐血，義警大隊在現場提供豐富紀念品及摸彩品，凡捐出一袋熱血即可獲得阿默蛋糕、魔術隱形腰帶、護唇膏及唇蜜；前300名完成捐血者還可參加摸彩，有機會抽種腳踏車、烤箱、電風扇，及美妝品、修容組等豐富摸彩品。
彰縣警局督察長蔡春富下午也捐出500cc熱血，他表示活動鼓勵同仁及警眷踴躍參與捐血，也擴大結合警察志工、民防、義警、義交、巡守隊等協勤民力共襄義舉。
台中捐血中心供應站表示，因為連日來的豪大雨，影響民眾捐血意願，近日血庫庫存明顯降低，已出現缺血狀況。彰化捐血站則指，每年寒、暑假時期都是血庫最缺血時期，因此假期前夕都會頻繁出動捐血車，呼籲民眾能自行到捐血站踴躍捐血。
蔡春富說，捐血一袋、救人一命，去年計有229人次參與，共募集346袋、捐血量達8萬6,500CC；今年更一舉達到394人次，突破10萬CC捐血量。警察工作除了維持治安平穩、交通順暢外，為民服務也是警察工作中重要的一環，盼藉由捐血塑造警界親民、愛民形象。
(中時)
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