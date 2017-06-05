超熱血！ 歡慶警察節 彰縣警挽袖捐出14萬cc熱血

彰化縣警局督察長蔡春富帶頭響應，今天下午挽起袖子，捐出2袋、500cc的熱血。（謝瓊雲攝）

彰化縣警察志工眷屬陳姓少婦與擔任警友志工的母親一同前來響應捐血活動。（謝瓊雲攝）

彰化縣警局提前慶祝警察節，與義警大隊聯合在縣警局門口舉辦捐血活動，今年因擴大結合協勤民力，又有豐富大獎鼓勵，捐血人次達到394人，總捐血量高達14萬1500毫升，十分驚人。（謝瓊雲攝）

彰化縣警察局提早慶祝615警察節，5日與義勇警察大隊在警局大門口共同舉辦捐血活動，不少員警、義警與警察志工紛紛挽起袖子捐出熱血，一整天下來共有近400人次、捐出566袋血，總量14萬1500cc，大大挹注血庫。

逾141公升的熱血！為了鼓勵警民踴躍捐血，義警大隊在現場提供豐富紀念品及摸彩品，凡捐出一袋熱血即可獲得阿默蛋糕、魔術隱形腰帶、護唇膏及唇蜜；前300名完成捐血者還可參加摸彩，有機會抽種腳踏車、烤箱、電風扇，及美妝品、修容組等豐富摸彩品。

彰縣警局督察長蔡春富下午也捐出500cc熱血，他表示活動鼓勵同仁及警眷踴躍參與捐血，也擴大結合警察志工、民防、義警、義交、巡守隊等協勤民力共襄義舉。

台中捐血中心供應站表示，因為連日來的豪大雨，影響民眾捐血意願，近日血庫庫存明顯降低，已出現缺血狀況。彰化捐血站則指，每年寒、暑假時期都是血庫最缺血時期，因此假期前夕都會頻繁出動捐血車，呼籲民眾能自行到捐血站踴躍捐血。

蔡春富說，捐血一袋、救人一命，去年計有229人次參與，共募集346袋、捐血量達8萬6,500CC；今年更一舉達到394人次，突破10萬CC捐血量。警察工作除了維持治安平穩、交通順暢外，為民服務也是警察工作中重要的一環，盼藉由捐血塑造警界親民、愛民形象。

(中時)