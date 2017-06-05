嘉義山區居民：聽到巨響 土石流已沖下

立委劉建國（右三）邀水保局南投分局長丁振章（左二）、古坑鄉長黃意玲（左四）等人實勘桂林苦苓腳坍塌現場。（許素惠攝）

古坑鄉桂林苦苓腳處坍塌，土公廟成了受災戶。（許素惠攝）

古坑鄉桂林苦苓腳坍塌，面積約有1公頃，連絡道路被淹沒，影響附近約百戶出入。（許素惠攝）

雲林縣古坑鄉山區也被豪大雨重襲，土石流掩埋道路、沖毀民田，立委劉建國中午邀請水保局南投分局分局長丁振章、古坑鄉長黃意玲、縣議員吳滄得勘查災區，其中桂林村苦苓腳部落土石流沖下巨石比人還大，當地道路被埋逾百公尺，連土地公廟都成了受災戶，近百戶居民出入不便。

桂林村苦苓腳部落往華山地區的產業道路，是當地近百戶居民出入要道，在當地住50年的徐先生，家就在土石流旁，回憶前晚近10時，聽到家後方的山上發出轟隆巨響，心知不妙，連忙離家到屋外，看見巨石夾雜泥漿從山上沖來，嚇得心驚膽跳，還好土石流往下直沖，部分順著產業道路滑動，他家逃過一劫，但道路整個被埋斷，今天是第3天了。

桂林村長黃煌儀說，土石流上方約200公尺高處有大面積坍方，大量土石順著野溪下滑，情況嚴重。劉建國與黃意玲要求水保局盡速設法改善。

丁振章說，光憑現場目視，難以釐清問題根源，明天將調派空拍機，將崩塌源頭與野溪路徑調查清楚，才能針對問題改善，整個南投、雲林山區有很多類似的大小坍方，水保局會盡速搶修並設法改善。

(中時)