法網》不敵去年冠軍 謝淑薇女雙無緣16強

謝淑薇與斯洛伐克搭檔塞彼洛娃無緣法網女雙16強。(取自謝淑薇臉書)

女單闖進第3輪改寫法網最佳成績，我國網球好手謝淑薇5日與斯洛伐克搭檔塞彼洛娃（Jana Cepelova），女雙3比6、2比6不敵大會14種子俄法聯軍庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）／茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic），次輪止步，謝淑薇法網也告一段落。

謝淑薇女雙對手之一茉蘭登諾維奇，去年法網女雙攜手賈西亞(Caroline Garcia)封后，她5日才在女單16強賽爆冷撂倒衛冕軍西班牙穆古如莎（Garbine Muguruza），挺進最後8強，隨後又立刻在女雙出戰。

謝淑薇與塞彼洛娃保住前兩個發球局，但首盤第6局起到第2盤第3局，連丟失4個發球局，次盤開局陷入0比3落後，儘管第4局回破庫茲妮佐娃／茉蘭登諾維奇，但第7局再度被破發，3比6、2比6無緣女雙16強，球迷無緣見到4強與「辛然配」的台灣內戰。

曾2014年法網搭檔彭帥女雙封后，謝淑薇今年法網女雙未能持續挺進，但仍有收穫，女單挺進32強，改寫個人法網單打最佳成績。

(中時電子報)