新的！助菲反恐打IS 美提供大批軍武
美國周一交付菲律賓數以百計機關槍，手槍與榴彈槍，而當地指揮官說，這要用來對付南部穆斯林城市馬拉維（Marawi）的伊斯蘭激進分子。
據法新社報導，這些機關槍一分鐘能發射數千發子彈，這凸顯了美國對菲律賓價值約1.5億（約45億台幣），為期10年的反恐援助計畫。由於菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）再三強調，不要老美的二手貨，因此這批武器都是全新的。
美國使館在聲明中說，這將能提高菲律賓海軍陸戰隊的反恐能力，並助使軍隊積極參與菲國南部的反恐作戰任務。
將近兩星期前，這些激進分子打著伊斯蘭國（IS）的旗幟，在馬拉維四處橫行，而與軍警爆發衝突，至少導致178人喪生。
杜特蒂為了壓制暴亂，迅雷不及掩耳地在民答那峨島宣布實施戒嚴。他聲稱，IS在當地的威脅速增。
美國一直是菲律賓最大的軍武供應國，但杜特蒂上台後，卻向中、俄靠攏，以開發武器新來源，並要求美國撤軍。而在華府批評他的反毒戰爭後，更縮小美菲聯合演習的規模。
杜特蒂抱怨美國老是提供二手武器，上周五還強調，他再也不想接受美國的二手軍備。
據出席交付儀式的美國軍官說，他們周一提供的武器都是新的。其中包括4挺M134D 加特林式（Gatling-style）迷你砲機槍，這款7.62mm口徑的高轉速多管旋轉式機槍1分鐘可發射數千發子彈。它的射速可調整，在實用射速下，1分鐘可發射2,000發子彈，而在最大射速下，1分鐘則可發射6,000發子彈。
此外，還有300枝5.56毫米口徑M4卡賓槍，它的射速1分鐘可達700—950發。不僅如此，美方還提供了100枝榴彈槍。
(中時電子報)
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