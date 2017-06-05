世新大學獻藝 6大社團義演助植物人
世新大學爵士鋼琴社今天在校內舉辦「放大爵慈善音樂會」記者會，為6月14日音樂會做預演宣傳；去年他們幫助創世募集院民的紙尿褲、看護墊及奶粉等日常用品，今年再次與創世結合，將協助植物人安養及到宅雙軌服務的經費。
爵士鋼琴社學生黃春浩為這次的活動發聲，現場即興演出「望春風」。社團總召許瑞衡在預演活動中道出這麼一段故事，高中畢業的暑假情場失利，為忘卻失戀的苦楚，興起練鋼琴的念頭；他覺得每天都要「碰」鋼琴1至2小時。
大學後為了持續練琴，他加入了爵士鋼琴社。過程中，和許多同好成為好朋友，甚至規劃以後要一起合作發展。他認為練琴帶給他「新生」；也希望透過六個社團的共同演出，能為植物人家庭帶來新生的希望，把這份關懷傳遞出去。
創世文山院院長徐玉玲表示，感佩這群年輕學子，年紀輕輕卻具備強烈同理心，用自己的興趣和才藝幫助弱勢，實難能可貴。對於植物人的家人而言，外界的關懷和幫助具有正向的鼓舞。希望無論同學、師長都能參與這項慈善演出，給予同學的愛心支持，也鼓勵弱勢家庭勇往直前。
世新大學爵士鋼琴社將於6月14日(三)，晚上七點在世新大學大禮堂舉辦「新生」慈善鋼琴音樂會，入場來賓只需憑106年5-6月三張發票，即可參加這場藝文結合公益的音樂饗宴，所募得的發票將全數捐給創世基金會文山分院，亦可小額捐款支持，劃撥帳號：50070041，註明：舞動生命。
(中時)
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