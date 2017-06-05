菲槍擊事件4台人罹難 慈濟跨國伴家屬
菲律賓「雲頂世界度假村」6月2日凌晨發生槍擊事件，罹難人員中有四名是台灣人。菲律賓慈濟志工聞訊前往殯儀館助念、關懷家屬，並與我國駐菲律賓台北經濟文化辦事處共同協助遺體後事、返台等相關行政流程，台灣慈濟志工也應家屬要求，以「愛接力」方式膚慰與陪伴。
菲律賓大馬尼拉「雲頂世界度假村」發生攻擊事件，罹難者中有四名台灣人。菲律賓慈濟志工聞訊後於6月2日晚間抵達殯儀館助念，罹難者家屬經我國駐菲律賓台北經濟文化辦事處的協助，於6月4日清晨趕到馬尼拉殯儀館認屍。罹難家屬抵達馬尼拉後，菲律賓慈濟志工也到殯儀館關懷，並協助翻譯、陪伴處理後事、返台等相關事宜。
家屬一夕之間痛失至親，前往殯儀館認屍時不禁潸然，來到異地語言不通，所幸遇到熟悉面孔─慈濟人，也減少心中的擔憂。四位罹難者後事的相關行政事項，慈濟志工亦尋求當地政府官員協助，在假日協助完成相關手續，而我國駐菲律賓台北經濟文化辦事處也陪伴家屬辦理罹難者後事，家屬近日即將返台，由台灣慈濟志工接機陪伴。
慈濟基金會表示，全球各地慈濟志工只要有苦難或意外需要陪伴的地方，即刻前往關懷、協助，祈「亡者靈安、生者心安」，慈濟志工秉持「菩薩所緣，緣苦眾生」的精神，從過去、現在及未來，慈濟人愛的能量，一直都在。
(中時)
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