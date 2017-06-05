南市議員張世賢 送賴清德「勇敢台灣人」看板
市議員張世賢認為市長賴清德反中親日的政治色彩鮮明，5日上午在市政總質詢時，帶著「良心」和「勇敢ㄟ台灣人」看板，質詢賴清德選不選總統、兩岸關係等問題，選總統一事賴仍不鬆口，但談到兩岸問題，賴清德居然說他是親中愛台，引起台下一陣譁然。
張世賢5日詢問賴清德說，小英民調直直落，賴民調不錯，可以試試選總統，因賴不鬆口，張改問，「我選總統你選副總統呢？」，賴說可以考慮，張逼問，「敢發誓說不選嗎？」，賴不答話，張譏諷賴，連這都不敢回答，那競選口號看見未來，不就是看見鬼嗎！
在兩岸關係議題上，張說大陸大餅大家搶，同文同種為什麼不持續通商交流，反而將大陸拒於門外，所以網友都諷刺大陸有一帶一路，台灣只剩一例一休，繁榮沒了，人民的富裕也將消失。民進黨執政應將心比心。
賴答詢說，他的立場一向是親中愛台。但張說大家都知道你主張台獨，賴此語一出，台下也一片熱烈討論，有議員說，叫賴清德用寫的親中愛台，是親愛的親、還是侵略的侵。但賴說，台獨不代表「反中」，他是尊重中國、新近中國、愛台灣。
張世賢向賴喊話說，作為一個政治人物要有良心，要將心比心，民進黨現在全面執政卻是全面漲稅，萬物齊漲，百姓苦不堪言，他問賴清德認不認識一位馬總統？賴答說馬英九，張世賢說，不是，是馬克洪總統，人家法國總統一上任就要降稅，賴清德為什麼不學一學，台南市不是不能調房屋稅，但要適當，現在物價狂漲、心水不漲，台南市還回溯15年的漲稅，民眾已罵翻。
(中時)
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