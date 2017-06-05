北農人事又被擺一道 柯P：去問農委會

台北農產公司人事爭議未解，今(5)日上午北農召開股東大會，選出23席董事，北市府與農委會各占6席獲過半席次，不過傳出農委會屬意吳音寧出任總經理，但柯文哲不同意，農委會因此擺市府一道，今未讓市府屬意的副市長陳景峻出任董事長；對此柯表示，市府沒拿到董事最高票，無法主導議程，至於農委會為何散會不選董事長，說「要去問他們。」

北農上午召開股東大會，柯文哲昨與民進黨屬意的總經理人選吳音寧碰面，但對人選有疑慮，不願急著通過人事案，導致農委會取得董事最高票後，未在下午召開董事會，無法選出北市府內定董事長陳景峻。面對外界質疑，上午散會後陳景峻就神隱，下午缺席市議會總質詢。

北市議員秦慧珠今在議場指出，陳景峻與市場處長許玄謀以奉派出席北農董事會理由請假，既然下午未召開會議，就該來議會備詢，要求暫停質詢時間，等待約半小時後，兩人才趕回議會。

秦慧珠質疑，北市府與農委會談好，今天要選出董事長與總經理人選，為何最後市府卻被農委會打臉，讓他們霸會不開？柯文哲表示，董事會由得票最高的董事召集，因此主導權在農委會首鍾，不開會的理由，要叫農委會回答。

陳景峻解釋，市府與農委會談好，一起決定人選，董事長由他代兼，總經理則互推取得雙方認同，但兩邊都不滿意對方提出人選，市府有提過前畜產公司董座郭萬清，農委會認為郭沒有專業，推薦前立委賴坤成出任，但柯文哲也不滿意賴，希望找更專業人選。

柯文哲強調，他希望多徵詢意見，農委會後來推薦吳音寧，他昨天才跟吳見面，對方式在彰化溪湖開旅社，後來轉作農產文創店，他並沒有直接否決，但這種專業人選，不能說今天給你看，明天就要上任，他是尊重程序正義的人，認為人選應進市長室會議報告，讓大家投票決定。

陳景峻補充說，吳音寧是農委會福主委陳吉仲提出的名單，上周五才把履歷給他，他周六轉交柯文哲，安排兩人見面，時間實在太短，市府需要多一點時間徵詢意見，農委會則是希望今天一氣呵成，他們有自己考量，不能說是他們的錯，沒扮演好中間橋梁，他自認應該負責。

不過，秦慧珠認為，農委會只給2天時間，就要市府接受人選，本來就是欺負市府，吃人夠夠。柯文哲也說，他主張不要急，要針對人選好好調查，15天內都還可召開董事會，現在用一個人至少要面試3次，市長1次、局處長1次、機要1次，看過之後才來處理。

(中時)