潘政琮明參加資格賽 爭美國公開賽門票

生涯擁有5場大賽冠軍的米克森，為了女兒大學畢業典禮選擇放棄今年美國公開賽。(美聯社資料照)

今(6日)打完紀念高球賽，共有29位美巡名將，準備參加明(6日)舉行的美國公開賽資格賽，爭取本月15開打的年度第2場大賽美國公開賽參入場門票，包括在紀念賽獲得並列第40的旅美好手潘政琮。

潘政琮曾在2011、2013、2015年，三度通過資格賽取得美國公開參賽權，2011年前兩輪揮出74、78桿無緣晉級，2013年打完前兩輪以並列第20晉級決賽，成為台灣第1位闖進「4大賽」最後兩輪決賽的業餘選手，最終獲得並列第45，2015年選擇這場大賽為轉入職業處女秀，再以並列第64作收，今年將爭取四度參賽。

由於美國公開賽參賽門檻，包括菜鳥新人潘政琮，以及過去贏過美巡與大賽冠軍各國名將在內，都要從全美10場區域資格賽爭取參賽門票，光是參加參加上周紀念高球賽的選手，就有29人要參加資格賽，除了潘政琮之外，2006年贏過這場大賽的澳洲奧格維、前球王英格蘭唐納德、韓國崔京周、前名人賽冠軍斐濟維傑辛等人，都要參加俄亥俄州的資格賽。

不少美巡選手都想盡辦法想參加美國公開賽，但生涯擁有5座大賽冠軍的美國46歲名將米克森，因本屆比賽時期與女兒的大學畢業典禮撞期，顧家好人男的他，選擇本屆棄賽，決定參加愛女的畢業典禮。

美國公開賽是主管業餘高球的美國高協主辦，與其他美巡不同的是，業餘選手也可辦名參加資格賽，就有台灣業餘社會人士Kevin Hsu，遠赴美國參加資格賽。

(中時電子報)