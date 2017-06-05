濕鞋濕襪快脫下 4招防香港腳、灰指甲上門

保持雙腳乾爽，就能避免香港腳、灰指甲找上門，4招來防止黴菌感染。(圖/達志影像/Shutterstock)

積水成災，濕鞋、濕襪就快脫下，以免黴菌感染恐成香港腳、灰指甲！嚴重時恐成蜂窩性組織炎！

因滯留峰影響，台灣上週壟罩在超大豪雨之中，各地傳出淹水災情，然而門診也開始出現與潮濕相關的皮膚疾病，據《華人健康醫療網》報導，台北長庚醫院皮膚科黃毓惠醫師表示，黴菌喜歡高溫、潮濕的環境，因此當天氣逐漸炎熱，香港腳的患者就變多了，而梅雨季，民眾會在上班、上課途中淋濕鞋襪，導致黴菌增生，就會出現脫皮、癢、水泡等症狀。

除了香港腳外，若黴菌侵犯到指甲就成了灰指甲，濕鞋、濕襪若不更換，還繼續穿，就是誘發黴菌滋生，不僅可能出現灰指甲，還可能會有甲溝炎！

保持雙腳乾爽，就能避免香港腳、灰指甲找上門，黃毓惠醫師指出，民眾可以透過4招來防止黴菌感染。

1.洗澡後要確實擦乾：腋下、腹股溝、肛門附近、趾間，都是黴菌喜歡的溫暖、潮濕環境，也是民眾容易忽略擦拭的部位，因此在洗澡後要確實擦乾身體，也避免穿著牛仔褲、緊身褲、尼龍製的內褲及襪子，不透氣，也容易使黴菌滋生。

2.摸腳後記得洗手：感染香港腳的患者，也容易患有手癬，原因是習慣用手觸摸腳部患處又不洗手所致，因此要避免摳腳，而摳腳後要以肥皂或洗手乳清潔手部。

3.穿專屬拖鞋、避免光腳踩地：香港腳多是被傳染，要養成穿自己專屬的拖鞋，避免赤腳踩在泥地、游泳池、溫泉或三溫暖等公共場所，減少被傳染的機率。

4.每天更換鞋子、多帶襪子：患有香港腳，就要穿著透氣的鞋襪，且每天交替穿不同的鞋子，讓鞋子保持乾爽，也可以多帶雙襪子上班，以利更換。

若是因雨淋濕鞋襪，黃毓惠醫師呼籲，要盡快更換鞋子、襪子，才能避免黴菌滋生。

(中時電子報)