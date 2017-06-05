月薪2萬攬祖克柏？ 開放外籍白領事實是…
為了《外國專業人才延攬及雇用法草案》，綠委林淑芬與余宛如持續角力，余宛如試圖以臉書創辦人祖克柏為例，表示就服法條款對外國人真的很不友善，但遭林淑芬強烈質疑，並以國外企業實習生的薪資狠狠打臉國發會的政策根本只是解決廠商缺乏便宜白領勞動力！
林淑芬日前在審查時擋下《外國專業人才延攬及雇用法草案》，余宛如批評林淑芬不曾在黨團會議中提出意見，卻在最後一刻突襲。為求得民眾對該法案支持，余宛如以祖克柏為例解釋就服法條款對外國人的不友善。
余宛如提到，外國人從事就業服務法規定，要累績分數滿70分才是中華民國政府定義的外籍專業人才，但大學時期的祖克柏工作經驗沒有公司證明、華語能力沒有檢定證明、沒有連續居住他國6年以上經驗等，所以只能得50分，將被台灣視為假外籍白領真勞工。
回擊余宛如，林淑芬質疑祖克柏的確是個人才，但國發會的攬才政策的實習只願意出月薪2萬多元（800美元），祖克柏會願意來？她以美國企業搶工程實習生人才提供的待遇是免費住房、交通及月薪6000美元以上，批評國發會以實習作為搶人才政策，根本只是解決廠商缺乏便宜白領勞動力！
林淑芬表示，低薪是台灣白領人才外流的問題核心，國發會有想要解決白領人才外流的問題嗎？今天為了滿足企業需求，以實習架空薪資門檻，明天會不會為了企業的需求，放寬總額管制？
而開放低薪白領外勞真正的事實是什麼？她拿余宛如所主持的【新創產業邁向國際的因應與挑戰】新創座談會中，業者直接說希望薪資機制可以交給市場決定，因為一個美國大學畢業的ABC要求薪水新台幣47,100元，「我完全請不起。」直指這就是假實習真工作、開放低薪白領外勞。
(中時電子報)
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