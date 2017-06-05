賭馬中獎被要求先付8萬 沈玉琳回這句遭譙三字經
以機智反應快與獨特幽默聞名的「荒謬大師」沈玉琳，上節目通常只有他整人的份，沒想到現實生活中，他竟然也會被騙？日前沈玉琳上中視綜藝《冰冰Show》，分享自己曾經網路購物被詐騙「喝苦茶」，另有次差點匯了2萬港幣(約台幣8萬元)去香港，換不存在的賽馬卷，最終竟是遭對方狠譙三字經做結？
綜藝節目製作人出身的沈玉琳，過去常在擔當節目上惡整藝人，沒想到老奸巨猾的他，也差點被詐騙？沈玉琳在節目上爆料，透露日前接到一通來自「香港賽馬協會」的通知電話，說他馬卷中獎，而他也想起多年前到香港出外景，確實有買過馬卷，因此連忙詢問如何兌換？對方說包括稅金和跨境手續費，需要先匯款兩萬港幣過去，他聽到「匯款」二字才驚覺矛頭不對，於是重複回應對方：「可是我從小到大都沒那麼好運耶！」，沒想到詐騙集團覺得騙不過沈玉琳，最後竟大罵三字經後掛掉電話，讓他當場笑歪。
但沈玉琳也不是每次都這麼幸運，他也分享了被成功詐騙的例子，表示有次他買了網路上標榜可治糖尿病的「養生茶」，心想反正1千多而已試試看無妨，沒想到喝起來的感覺竟像綜藝節目常見的惡整道具「苦茶」，讓他氣到直接整組丟掉！說到上當，他出賣老婆芽芽，說平時老婆總勸他要小心詐騙，沒想到自己有次接到詐騙電話，說她購物不小心按到分期設定，需到ATM設定和轉帳，本來芽芽都已經準備出發要去ATM，沈玉琳一聽，大聲喝止道：「這種手法都已經是老梗了還會被騙？」，調侃老婆實在太笨了！
(中時電子報)
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