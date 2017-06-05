明參加音樂會 扁心情：黑牢作品感觸良多

對於中監准予參加6日晚上的音樂會，前總統陳水扁兒子陳致中5日表示，將由他以及陳順勝等醫療團成員陪同陳水扁參加、扁嫂吳淑珍則不會去。對於能參加音樂會，陳致中則轉述父親心情「黑牢作品、感觸良多」。

(中時)