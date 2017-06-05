恐攻頻頻 為何9成英國警察仍不配槍？

週六恐攻後，英國警方派出全副武裝的警察上陣。(圖/美聯社)

近3個月來英國連續發生了3起恐怖攻擊，英國國土安全也亮起了紅燈，面對這樣緊張的氛圍，以及不少警察在恐攻當下都僅以警棍和嫌犯對峙，而身陷險境的情況下，仍有超過9成的英國警察沒有配槍。據統計去年英格蘭和威爾士的警察，僅僅開了7槍，造成5人死亡，這都是因為英國警方秉持著不以暴制暴的精神，再加上開槍後的嚴格調查，讓警察麻煩不斷，都讓大部分英警選擇不要持槍。

英國倫敦警察廳(The Metropolitan Police)有超過9成的警察日常值勤時，不會配戴槍枝，僅配戴警棍、手銬和偶爾攜帶電擊槍，執勤範圍涵蓋幾乎整個倫敦，在1829年成立，他們一直秉持著在「民眾同意下執行警務」，而非是要強用武力，他們也認為讓每位警察每天都配戴槍枝，會傳達給民眾錯誤的看法，槍枝能帶來的問題將比它能解決的問題還多。

英國警方也認為情報蒐集和與建立社區有效聯繫，可以更有效的維護城市安全，反恐諮詢機構Rubicon Resilience老闆的迪隆（Brian Dillon）就表示：「一個自由民主的國家，必須在民主、開放和自由中平衡，畢竟沒有人想活在警察國度中」。

持槍警察在倫敦街頭值勤。(圖/美聯社)

英國少數的持槍警察，分布在國會等政治場所，還有特殊情況如恐攻時，會出動的快速反應部隊也會身著防彈背心、頭盔和持槍，在周六的恐攻中，就是他們花了8分鐘趕到現場，將3名歹徒擊斃，不過在大部分的情況下，他們還是會盡量不使用槍枝。

據統計，2016年3月到2015年3月的一年間，英格蘭和威爾士的警察僅開了7槍，造成5名嫌犯死亡，這個數據不包含意外走火、射輪胎及受傷或危險動物的情況。倫敦警察廳在2016年間派配槍警察出勤約3,300多次，但從未對嫌犯開過一槍。

今年8月一名患有精神疾病的青少年Zakaria Bulhan在倫敦的街道上，刺死了一名64歲的美國觀光客霍頓(Darlene Horton)，趕到場的警方僅以電擊槍將他制伏，整個過程中除了警方到場前就被刺死的霍頓外，沒有造成其他人傷亡。

相較於根據《衛報》統計，美國警察在2016年一共殺了1,092個人英國警察射殺的嫌犯少了很多，不過英國警察可以維持不配槍相較也比美國警察容易許多，因為民眾在持槍不合法的英國，持槍的人口比例也很低，100人中僅有少於4個人擁有槍枝，美國則是平均1人有1支以上。

除了秉持者英國警察創立以來的精神外，英國警察開槍造成傷亡後，每一起案件都必須由投訴警方獨立委員會（Independent Police Complaints Commission)展開調查，來檢視警察是否有不當使用槍枝，所以有些警察甚至拒絕上槍枝培訓的相關課程，因為他們並不想在開槍後，經歷冗長的調查過程。

倫敦警察廳的警長Bernard Hogan-Howe上個月就表示，「太多警察看到他們的同事在調查過程中發生的事，導致他們不再使用致命武器」，這些被調查的警察通察會被當犯罪嫌疑人，被假設他們在執勤的過程中，一定是有犯罪行為才導致人員傷亡。

儘管沒有使用致命武器較不會帶來額外的糾紛，沒有武裝的警察身臨險境也是時有所聞，在倫敦3月的恐怖攻擊中，嫌犯開車衝撞西敏橋上的人後，下車持刀隨機攻擊路人，一名到場的警場帕馬（Keith Palmer）並無佩槍，僅試圖以警棍制伏嫌犯，最後遭刺死，而是一名正在國會的持槍官員隨扈，開槍將嫌犯擊斃。

周六發生的在倫敦橋的恐怖攻擊中，一名交警首是批趕到現場的警力之一，在倫敦橋地鐵站外遇上了3名持刀、身上疑似綁著炸彈的恐怖分子，他身上的武器也僅有警棍，在過程中臉部、頭部和腿都被刀刺傷，傷勢嚴重，恐怖份子最後是在武裝快速反應部隊趕到場後，總共開了50多槍才將嫌犯擊斃。

最近幾場恐攻，讓已經爭議多年英國警查是否要配槍的議題，再次被提起，倫敦警察廳近日打算多招募一些武裝警察，但大部分的警察仍將維持不配槍，官方認為這樣的平衡得宜。

(中時電子報)