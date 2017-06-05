跨越黑潮 IRA 號竹筏下海試划
台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館同合作推動「2017跨越黑潮復現3萬年前台灣沖繩之間航海探索計畫」，「IRA」號竹筏在台、日雙方與志工協助下，今天上午在太麻里曙光園區下海試划，預計6月中旬跨越黑潮划向綠島。
今天上午，阿美族造船工藝家LAWAI在太麻里曙光園區進行竹筏下水祈福儀式後由眾人協助順利下海。日本NHK團隊更隨行進行完整紀錄與採訪，希望將歷史性的一刻呈現給日本人民。
史前館館長李玉芬認為：台灣位在東亞島弧的重要位置上，是海洋之路必經的要點，史前時代起即是人類移動遷徒的要津，過去如此，現在更是如此。
而位在台東代表舊石器時代文化的「長濱文化」，歷史深度近3萬年，出土文物以人類遺留的物件工具為主，尚未發現人類的遺骸。
雖沒有直接的証據指出他們具有航海的活動，但也不能否定有此可能性。今日竹筏能順利完成且下海，讓大家透過計畫的執行體現了史前時代人類的冒險精神，更體現了當代學者勇於向大自然，未知探索的精神。
日本國立自然科學博物館與史前館合力推動「2017復現3萬年前台灣沖繩之間航海探索計畫」，共同解讀日本民族來源及人類遷徙的研究，期待一同解開長濱文化人是否與航向琉球的那群人有關的謎團。
(中時)
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