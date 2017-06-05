陳水扁申請參加音樂會 中監有條件同意

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前總統陳水扁日前申請參加高雄醫學大學明天舉辦的音樂會，台中監獄今天表示，評估該活動有助於病情，因此同意他參加，但重申應注意相關規定。

陳水扁上月19日參加凱達格蘭基金會舉辦的募款感恩餐會，卻違反台中監獄「五不」原則。中監日前發出改善公文，並要求扁到醫學中心檢查，扁親筆回信表示「無法配合」，中監回應會持續要求。

高雄醫學大學聲樂社6日將舉辦音樂會，邀請陳水扁參加，扁日前向中監提出參加申請。

根據中央社報導，中監今天下午表示同意扁參加，並提出音樂會屬社區職能職治療有助病情、部分演出曲目由扁創作及活動地點鄰近扁就診的高雄長庚紀念醫院等3個同意原因。

中監重申，扁必須遵守在民國104年1月5日曾提出保證書，保證在保外就醫時會遵照相關規定，否則會依相關規定處理。

(中時電子報)