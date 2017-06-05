柏齡幼兒園學童 暫至濱江國中幼兒園就讀

日前大雨導致台北市柏齡幼兒園教室淹水嚴重，教育局安置該校學童前往濱江國中非營利幼兒園就讀，今為安置首日。待原址復舊完畢後，將盡速讓學童回到原學校就讀。

教育局主任秘書今天與在地里長前往濱江非營利幼兒園慰問，致贈2所幼兒園師生每人1顆蘋果，象徵期望諸事平安順利。教育局表示，第一階段將鮮安排濱江非營利幼兒園提供教室至7月底，屆時再視柏齡幼兒園整復情形，決定何時讓學童回到原校。

柏齡幼兒園總共招收55名幼生，今日到園幼生有51名。

(中時)