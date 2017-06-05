懷疑越女另結新歡 肉販醋發砍傷情敵被訴
苗縣苑裡鎮今年3月間發生驚悚殺人案，失婚的陳姓肉販原與在卡拉OK店上班的越南女子同居，陳懷疑女友另結新歡「阿忠」，找新歡理論過程互毆，陳男不敵取出平日切豬肉利刃，狂砍情敵6刀，造成對方左眼失明、鼻子左側被削掉等重傷，檢方偵結依殺人未遂罪嫌將仍在押的陳男起訴。
失婚的51歲陳姓肉販，常到越南店消費而與陳姓女子同居，幫忙扶養她跟前夫生的5歲兒子。今年3月間，陳男懷疑她另結新歡，故意搬走且逐漸疏遠，陳男吃醋，探聽出情敵是同為酒客「阿忠」。
檢警調查，陳男3月22日凌晨埋伏女友下班必經路線，在一處資源回收場前空地，發現她騎機車載著經營小吃店阿忠，伺機找對方理論，雙方發生爭吵並爆發肢體衝突。
由於陳嫌不敵力壯的阿忠，憤而回小貨車拿出做生意的豬肉刀，狂砍阿忠連砍6刀，陳男及時求救才撿回一命，但已造成他左眼失明、鼻子左半邊被削掉，全身刀傷縫合200多針。
(中時)
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